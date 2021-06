Yves Jamait Parenthèse 2 Châteaurenard, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Châteaurenard.

Yves Jamait Parenthèse 2 2021-09-11 – 2021-09-11 Espace culturel et festif Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Yves Jamait présente « Parenthèse 2 », une nouvelle tournée en compagnie de ses acolytes Samuel Garcia et Didier Grebot. En formule trio, ils vous invitent à parcourir avec eux le chemin tracé depuis huit albums. C’est l’occasion de venir ouvrir, partager et fermer la « Parenthèse Acoustique », précédente tournée consacrée à l’album « Mon Totem ». Entre musique et poésie, Yves Jamait vient vous chercher et… vous toucher.





Nombre de places limitées.

Réservations : www.ticketmaster.fr

Auchan, Cultura et E.Leclerc

Concert

robyetcie@gmail.com +33 6 50 44 83 48

