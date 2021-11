Yves Jamait – Paranthèse 2 Trébeurden, 13 novembre 2021, Trébeurden.

Yves Jamait – Paranthèse 2 Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden

2021-11-13 – 2021-11-13 Le Sémaphore 7-9 rue des plages

Trébeurden Côtes d’Armor

Après la tournée “Je me souviens”, nous avions ouvert une première tournée “Parenthèse acoustique” avec une formation en trio pour l’adapter à tous les lieux et en attendant l’album à venir, dont on ne savait pas encore qu’il s’appellerait “Mon totem”. Soixante dates et cinq mois plus tard nous avions refermé cette parenthèse, encore étourdis de votre accueil, afin de nous occuper de l’album à venir et de la tournée qui en découlerait. C’est donc tout naturellement qu’après avoir chanté ensemble autour de ce Totem, je vous propose de venir, ouvrir, fermer et partager cette “Parenthèse 2” où vous pourrez retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à mes côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé pour nous mener jusqu’à vous… Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir vous chercher et … vous toucher. Bref que du circuit court !

Après la tournée “Je me souviens”, nous avions ouvert une première tournée “Parenthèse acoustique” avec une formation en trio pour l’adapter à tous les lieux et en attendant l’album à venir, dont on ne savait pas encore qu’il s’appellerait “Mon totem”. Soixante dates et cinq mois plus tard nous avions refermé cette parenthèse, encore étourdis de votre accueil, afin de nous occuper de l’album à venir et de la tournée qui en découlerait. C’est donc tout naturellement qu’après avoir chanté ensemble autour de ce Totem, je vous propose de venir, ouvrir, fermer et partager cette “Parenthèse 2” où vous pourrez retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à mes côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé pour nous mener jusqu’à vous… Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir vous chercher et … vous toucher. Bref que du circuit court !

Le Sémaphore 7-9 rue des plages Trébeurden

dernière mise à jour : 2021-11-02 par