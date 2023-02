Yves Jamait – Le Tour de l’autre THEATRE LEDOUX BESANCON Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Yves Jamait – Le Tour de l’autre THEATRE LEDOUX, 9 mars 2023, BESANCON. Yves Jamait – Le Tour de l’autre THEATRE LEDOUX. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros. LA BOUCHE D?AIR PRESENTE (LIC2- PLATESV-R-2021-012652) Imperméable aux modes, Yves Jamait défend depuis 20 ans déjà une chanson réaliste authentique comme aucune autre. Un précipité de tendresse non dénué d’ironie et servi par un excellent groupe sur scène. Casquette gavroche vissée sur la tête, guitare en bandoulière et accordéon jamais bien loin, voix rauque au service d’une poésie glanée au comptoir d’un troquet… Yves Jamait, c’est un peu le chanteur « rive gauche » tel que tout un chacun se l’imagine. Sauf que l’artiste est peut-être né au mauvais moment au mauvais endroit : en 1961 à Dijon dans un milieu modeste. Qu’à cela ne tienne, après une première vie d’ouvrier en usine, il provoque le destin en se réinventant chanteur à texte, à 40 ans passés. Il sort aujourd’hui son 8e album, creusant toujours le sillon d’une chanson française éternelle entre java, musette et tango… avec tout de même une pointe de blues-rock ! Yves Jamait chant, guitare Samuel Garcia claviers, accordéon Jérôme Broyer guitares, basse Mario Cimenti percussions, cuivres PMR / 02 51 72 10 10 Yves Jamait Votre billet est ici THEATRE LEDOUX BESANCON 49 RUE MEGEVAND Doubs LA BOUCHE D?AIR PRESENTE (LIC2- PLATESV-R-2021-012652) Imperméable aux modes, Yves Jamait défend depuis 20 ans déjà une chanson réaliste authentique comme aucune autre. Un précipité de tendresse non dénué d’ironie et servi par un excellent groupe sur scène. Casquette gavroche vissée sur la tête, guitare en bandoulière et accordéon jamais bien loin, voix rauque au service d’une poésie glanée au comptoir d’un troquet… Yves Jamait, c’est un peu le chanteur « rive gauche » tel que tout un chacun se l’imagine. Sauf que l’artiste est peut-être né au mauvais moment au mauvais endroit : en 1961 à Dijon dans un milieu modeste. Qu’à cela ne tienne, après une première vie d’ouvrier en usine, il provoque le destin en se réinventant chanteur à texte, à 40 ans passés. Il sort aujourd’hui son 8e album, creusant toujours le sillon d’une chanson française éternelle entre java, musette et tango… avec tout de même une pointe de blues-rock ! Yves Jamait chant, guitare Samuel Garcia claviers, accordéon Jérôme Broyer guitares, basse Mario Cimenti percussions, cuivres PMR / 02 51 72 10 10 .35.0 EUR35.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu THEATRE LEDOUX Adresse 49 RUE MEGEVAND Ville BESANCON Tarif 35.0-35.0 lieuville THEATRE LEDOUX BESANCON Departement Doubs

THEATRE LEDOUX BESANCON Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Yves Jamait – Le Tour de l’autre THEATRE LEDOUX 2023-03-09 was last modified: by Yves Jamait – Le Tour de l’autre THEATRE LEDOUX THEATRE LEDOUX 9 mars 2023 THEATRE LEDOUX BESANCON

BESANCON Doubs