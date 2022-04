Yves Doaré “Prodiges et Loufoqueries” Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Yves Doaré “Prodiges et Loufoqueries” Tours, 29 avril 2022, Tours. Yves Doaré “Prodiges et Loufoqueries” Tours

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00

Tours Indre-et-Loire 2.1 EUR 2.1 4.2 La figuration libre et chahutée de Yves Doaré, c’est la recherche d’un corps impossible. Une iconophagie fiévreuse alimente chez l’artiste des compositions entre grotesque et tragi-comique, sorte de gymnopédies joyeuses et insolentes. Yves Doaré est né en 1943 à La Roche Bernard.

1969-1970, fréquente les cours du soir de l’atelier Jean Delpech.

1976-1978, pensionnaire à la Casa Velàzquez à Madrid.

Depuis 1978, vit en Bretagne. Ses principales activités sont la gravure et la peinture. La figuration libre et chahutée de Yves Doaré, c’est la recherche d’un corps impossible. Une iconophagie fiévreuse alimente chez l’artiste des compositions entre grotesque et tragi-comique, sorte de gymnopédies joyeuses et insolentes. info.chateau@ville-tours.fr +33 2 47 21 61 95 https://chateau.tours.fr/ La figuration libre et chahutée de Yves Doaré, c’est la recherche d’un corps impossible. Une iconophagie fiévreuse alimente chez l’artiste des compositions entre grotesque et tragi-comique, sorte de gymnopédies joyeuses et insolentes. Yves Doaré est né en 1943 à La Roche Bernard.

1969-1970, fréquente les cours du soir de l’atelier Jean Delpech.

1976-1978, pensionnaire à la Casa Velàzquez à Madrid.

Depuis 1978, vit en Bretagne. Ses principales activités sont la gravure et la peinture. Tours

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Yves Doaré “Prodiges et Loufoqueries” Tours 2022-04-29 was last modified: by Yves Doaré “Prodiges et Loufoqueries” Tours Tours 29 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire