Yves Briand Mont-Dol, 18 juillet 2022, Mont-Dol. Yves Briand Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre Mont-Dol

2022-07-18 13:30:00 – 2022-07-31 18:00:00 Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre

Mont-Dol Ille-et-Vilaine Mont-Dol Son atelier et sa galerie se trouve dans l’ancien café bar l’Océan, face à l’église. Il expose des toiles souvent en grands formats, avec de beaux visages ou des paysages un peu mystérieux évoquant pour certaines la baie du Mont. +33 2 99 48 04 09 Son atelier et sa galerie se trouve dans l’ancien café bar l’Océan, face à l’église. Il expose des toiles souvent en grands formats, avec de beaux visages ou des paysages un peu mystérieux évoquant pour certaines la baie du Mont. Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre Mont-Dol

