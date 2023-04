14 ème édition des Contes en Caux 66-98 Rue des Écoles, 3 juin 2023, Yvecrique.

Pour sa 14ème édition des Contes en Caux, l’association Yvecrique Loisirs vous invite à participer à sa randonnée contée aux flambeaux avec Louis-Marie Zaccaron Barthe.

Goûter réconfort à l’arrivée.

2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

66-98 Rue des Écoles

Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie



For its 14th edition of Contes en Caux, the association Yvecrique Loisirs invites you to participate in its torchlight storytelling walk with Louis-Marie Zaccaron Barthe.

Comforting snack at the arrival

Para su 14ª edición de Contes en Caux, la asociación Yvecrique Loisirs le invita a participar en su paseo de cuentacuentos a la luz de las antorchas con Louis-Marie Zaccaron Barthe.

Reconfortante tentempié al final del paseo

Ausgabe der Contes en Caux lädt Sie der Verein Yvecrique Loisirs ein, an seiner Märchenwanderung bei Fackeln mit Louis-Marie Zaccaron Barthe teilzunehmen.

Stärkender Imbiss am Ziel

Mise à jour le 2023-03-23 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville