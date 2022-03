Yvan Marc en concert Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yvan Marc en concert Lapte, 25 mars 2022, Lapte. Yvan Marc en concert le Bourg Théâtre Gérard Defour Lapte

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 le Bourg Théâtre Gérard Defour

Lapte Haute-Loire Lapte Retrouvez Yvan Marc sur scène pour la sortie de sont nouvel opus.

L’ancien soleil est un disque qui respire, furète, gambade aux quatre vents, dit la sérénité sans béatitude et l’intensité sans affolement, mêle clarté des lignes mélodiques. galdelapte43@gmail.com +33 6 44 74 45 92 https://www.gal-lapte43.com/ le Bourg Théâtre Gérard Defour Lapte

