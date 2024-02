Yvan Cujious & Louis Winsberg 1voix, 6 cordes Le Bijou Toulouse, jeudi 15 février 2024.

Yvan Cujious & Louis Winsberg 1voix, 6 cordes Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne. 15 et 16 février Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T21:30:00+01:00 – 2024-02-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T21:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

1 Voix, 6 Cordes

Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne.

Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette « Armstronguienne » vient faire le lien entre Mississippi et Garonne.

Laissons les derniers mots à l’écrivain Yves Charnet :

“C’était bon. Et déchirant. C’était un moment de communion sans communion. Un samedi soir sur la terre, du côté de Toulouse …”

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/yvancuiouslouiswinsberg »}] https://www.le-bijou.net/yvancuiouslouiswinsberg

concert spectacle