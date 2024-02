Yuuwey HENRI au Festival des cultures de la Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Rencontre avec Yuuwey HENRI, poétesse et penseuse Kalin’a Tɨlewuyu, l’une des six nations autochtones de « Guyane Française ».

Inspirée par la mission visionnaire, militante et historique menée par son père, le leader Paul Henri pour la cause autochtone en « Guyane Française » dans les années 80, Yuuwey s’engage dans la lutte pour l’avenir Kalin’a. Elle oeuvre à fortifier la préservation de sa culture et à consolider la présence autochtone dans la société actuelle.

La rencontre sera animée par Brigitte Thiérion, maître de conférence en études lusophones au département Études Ibériques et Latino-Américaines (EILA) de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Droits Réservés.