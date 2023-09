MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Yutz, 2 décembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Yutz rayonne au mois de décembre.

Sur le marché de Saint-Nicolas à Yutz, les visiteurs découvrent les réalisations de Noël des artisans, des créateurs ou encore des associations locales. Il met en valeur toute la richesse du terroir et des traditions lorraines, et permet aussi de déguster des produits tels que flammenkueches, miels, confitures, vin chaud, chocolat, marrons chauds…

L’heure est à la fête, avec de nombreuses animations pour profiter de l’ambiance magique qui accompagne cette période de l’année !. Tout public

Vendredi 2023-12-02 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Yutz shines in the month of December.

On the Saint-Nicolas market in Yutz, visitors discover the Christmas creations of craftsmen, creators and local associations. It highlights the richness of the region and traditions of Lorraine, and also allows to taste products such as flammenkueches, honeys, jams, mulled wine, chocolate, hot chestnuts …

It’s time to celebrate, with many animations to enjoy the magical atmosphere that accompanies this time of year!

Yutz brilla en el mes de diciembre.

En el mercado de Saint-Nicolas, en Yutz, los visitantes descubren las creaciones navideñas de artesanos, creadores y asociaciones locales. Pone de relieve la riqueza de la región y de las tradiciones lorenesas, y también permite degustar productos como flammenkueches, mieles, mermeladas, vino caliente, chocolate, castañas calientes…

Es hora de celebrar, con muchas actividades para disfrutar del ambiente mágico que acompaña a esta época del año

Yutz strahlt im Dezember.

Auf dem Nikolausmarkt in Yutz entdecken die Besucher die weihnachtlichen Arbeiten von Handwerkern, Kreativen und lokalen Vereinen. Er zeigt den Reichtum der Region und der Traditionen Lothringens und bietet auch die Möglichkeit, Produkte wie Flammkuchen, Honig, Marmeladen, Glühwein, Schokolade, heiße Maronen usw. zu probieren.

Es ist Zeit für ein Fest, mit zahlreichen Animationen, um die magische Atmosphäre zu genießen, die diese Jahreszeit begleitet!

