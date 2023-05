FÊTE DE LA NATURE Yutz Catégories d’Évènement: Moselle

Yutz FÊTE DE LA NATURE, 7 mai 2023, Yutz. Stands de fleurs, de déco, de miel. Buvette et crêpes.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR. Yutz 57970 Moselle Grand Est



Stands of flowers, decoration, honey. Refreshments and pancakes. Puestos de flores, decoración y miel. Refrescos y tortitas. Stände mit Blumen, Dekoartikeln und Honig. Erfrischungsgetränke und Crêpes.

