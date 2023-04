UN DIMANCHE DE FÊTE À LA CAMPAGNE – L ABEILLE DE LORRAINE 13 Rue des Tilleuls, 7 mai 2023, Yutz.

Visite de l’intérieur des ruches, extraction de miel, dégustation et conférence.

Vente de confitures, jus et compotes de « La Fée Maraîchère ». Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

13 Rue des Tilleuls L’Abeille de Lorraine

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Visit inside the hives, honey extraction, tasting and conference.

Sale of jams, juices and compotes from « La Fée Maraîchère »

Visita del interior de las colmenas, extracción de miel, degustación y conferencia.

Venta de mermeladas, zumos y compotas de « La Fée Maraîchère »

Besichtigung des Inneren der Bienenstöcke, Honigschleudern, Verkostung und Vortrag.

Verkauf von Konfitüren, Säften und Kompotten von « La Fée Maraîchère »

Mise à jour le 2023-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME