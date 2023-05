HOLLAND CONCERT CHOIR 7 rue de l’Ancienne Mairie, 6 mai 2023, Yutz.

Oeuvres de Gounod, Faure, Cohen, Karl Jenkins et Bach. Première partie du Chœur Opéra deThionville : Offenbach, Haendel… Entracte avec buvette.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 . 0 EUR.

7 rue de l’Ancienne Mairie Eglise Saint-Joseph

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Works by Gounod, Faure, Cohen, Karl Jenkins and Bach. First part of the Ch?ur Opéra deThionville : Offenbach, Haendel… Intermission with refreshments.

Obras de Gounod, Faure, Cohen, Karl Jenkins y Bach. Primera parte de la Ch?ur Opéra deThionville : Offenbach, Haendel… Intermedio con refrescos.

Werke von Gounod, Faure, Cohen, Karl Jenkins und Bach. Erster Teil des Ch?ur Opéra deThionville: Offenbach, Händel… Pause mit Getränkestand.

