Yuston XIII LA BOULE NOIRE, 12 mars 2023, PARIS.

Yuston XIII LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 19:30 (2023-03-12 au ). Tarif : 19.9 à 19.9 euros.

VERYSHOW (L-R-20-9379/L-R-20-0663) PRESENTE : ce concert. Yuston XIII, interprète de ses sentiments, a fait de la musique son journal intime. C’est avec une profonde sensibilité qu’il exprime ses déceptions et ses doutes face à la complexité du monde qui l’entoure. Sa musique, réconfortante, est ponctuée d’une énergie brute et sans limite. Toujours très imagée, elle met en lumière un artiste écorché vif à la voix ténébreuse et inspirante. Poète, rappeur ou chanteur, la frontière est mince pour cet autodidacte. En réalisant ses propres instrumentales et la plupart de ses clips, Yuston XIII devient pleinement maître de son art. Une sincérité renforcée par une écriture introspective et sans filtres qui nous touche et nous ramène à notre propre histoire. Retrouvez-le le 12 mars 2023 à la Boule Noire !

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

