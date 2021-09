Châtenay-Malabry L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Yusan L’Azimut – Le Pédiluve Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

L’Azimut – Le Pédiluve, le jeudi 7 octobre à 20:00

Yusan, c’est l’histoire de six potes qui décident de mêler leurs influences et de composer ensemble pour créer un son bien à eux. Pour métisser leur jazz, ils lui insufflent des rythmes caribéens et africains, l’âme du gospel et la fraîcheur des musiques urbaines.

De 5 € à 10 €

Jazz métissé / France L’Azimut – Le Pédiluve 254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:30:00

