CONCERT GRATUIT AVEC EN 1ÈRE PARTIE RECREATION En 2015, Yuri Buenaventura sublime son retour au disque avec Paroles, un hommage à la France son pays d’adoption. Il y adapte avec son orchestre salsa les plus belles chansons du patrimoine français (Aznavour, Brassens, Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki, …). C’est dans la pure tradition de la musique latino-américaine qu’il a souhaité confié les arrangements et la réalisation de son 6ème album studio (enregistré à Cali en Colombie et mixé en France) à un des maîtres du genre, José Aguirre. Yuri a également invité ZAZ pour un duo explosif sur Je me suis fait tout petit de Georges Brassens. Paroles est un recueil de chansons, réunissant différentes époques et pensées, que Yuri Buenaventura a voulu associer à la musique et rythmes qui lui sont chers : la Salsa, le Mambo, le Cha-cha-cha… Les chansons de cet album ne sont pas des reprises, ce sont des adaptations faisant un pont entre les deux cultures, françaises et latines, légitimé par l’expérience de Yuri Buenaventura sommité de la musique salsa et amoureux de la France. Cette mixité culturelle, que Yuri Buenaventura met en avant et défend encore une fois dans cet album, lui est précieuse. SAMEDI 17 JUILLET à 21h place Saint-Jacques 950 Places assises uniquement Entrée gratuite sur réservation. masque obligatoire pendant le concert – gel hydroalcoolique à l’entrée Buvette sur place

Gratuit sur réservation

place Saint-Jacques Rue Gabriel Péri, 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T21:00:00 2021-07-17T23:59:00