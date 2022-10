Yurentz Bermúdez, 4 février 2023, .

Yurentz Bermúdez, bailaor Flamenco, un brin « néo-classique », emprunte les sources artistiques de cette discipline pour les restituer sans artifice, simplement guidé par ses tripes, son caractère et son propre style. Ce danseur prône l'esthétique du corps, une expression artistique contemporaine projetée dans l'atmosphère des tablaos andalous.



Son parcours donne le reflet de son ambition d’artiste : obtention d’un premier prix de championnat de France par le Centre National de Danse, mais aussi de la médaille d’Honneur de la ville de Pau, devenant ainsi Lauréat de la Bourse à la Vocation délivrée par la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet. Il fut sollicité par TF1 production lors de l’émission de « Danse avec les stars », et intègre également la spectaculaire production « Carmen », mise en scène par Charles Roubaud et chanté par Roberto Alagna dans l’emblématique Stade de France.



Habitué des plateaux professionnels, Yurentz Bermúdez se livre avec charisme et sincérité, bousculant les codes et alternant rébellion et douceur, laissant au public, derrière chacune de ses prestations scéniques, un tourbillon de sentiments, et l’enchantement de révéler que le Flamenco est un Art flamboyant et accessible à tous.

Un talent pur à découvrir d’urgence !

