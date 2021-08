Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Yunis (live egyptian electro) L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 11 septembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Producteur et musicien actif depuis près de 10 ans sur la scène électronique orientale, Yunis puise ses inspirations dans ses origines Egyptiennes qu'il associe aux musiques électroniques. Co-fondateur du label Kafr El-Dauwar Records, il explore les sonorités expérimentales et contemporaines fusionnées à l'héritage folklorique égyptien.

