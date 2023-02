YUNGBLUD – THE WORLD TOUR 2023 PALOMA – GRANDE SALLE, 9 mars 2023, NIMES.

YUNGBLUD – THE WORLD TOUR 2023 PALOMA – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-02-27 au ). Tarif : 32.5 à 34.5 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) & AEG PRESENTS FRANCE PRESENTENT CE CONCERT Rockstar de la Génération-Z, YUNGBLUD aka Dominic Harrison, possède un univers propre entre poésie et riffs percutants. Inspiré par Bob Dylan, The Jam, The Clash mais aussi Eminem et Kendrick Lamar, YUNGBLUD mélange habilement les genres et ne s’impose aucune étiquette. Très impliqué et énergique dans son combat pour défendre les minorités, les gens « bizarres » et les marginaux du monde entier, YUNGBLUD rassemble des légions de fans aux quatre coins de la planète. Après le carton de ses 2 premiers disques, « 21st Century Liability » (2018) et « Weird! » (2021), YUNGBLUD s’apprête à sortir un nouvel album, éponyme, le 2 septembre prochain. Connu pour ses shows déchaînés, les fans français se souviennent encore des 2 concerts complets à l’Olympia en mai dernier, il présentera en live ses nouvelles chansons lors de « the world tour » (2023). Il passera évidemment par la France : le 3 mars à Paris au Zénith, le 27 février à Lille à l’Aéronef, le 8 mars à Lyon au Radiant et le 9 mars à Nîmes à Paloma.Réservation PMR : 03 20 13 50 00 YUNGBLUD

PALOMA – GRANDE SALLE NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

