YUNG FEST Montpellier, 13 mai 2022, Montpellier.

YUNG FEST Montpellier

2022-05-13 – 2022-05-13

Montpellier Hérault

EUR 23 23 Ne manquez pas la première édition du Yung Fest le 15 mai de 15h à 00h30 !

Le Yung Fest revient enfin en 2022 !

La naissance du Yung Fest en 2019 a été un véritable succès. Ces quelques années de crise ont permis à sa petite équipe de peaufiner cette nouvelle édition montpelliéraine, pour présenter une 2ème édition à la hauteur de vos espérances !

La ligne directrice reste inchangée : Une programmation 100% urbaine mêlant artistes confirmés et découvertes, répartie dans trois lieux différents sur 2 jours !

Il y a 3 ans, le festival a compté 7300 spectateurs entre le Zénith, La Halle Tropisme et le Rockstore. Cette année il attend encore plus de monde pour cette édition de reprise ! Entre concerts, dj set, compétition de skate et surprises, le Yung Fest est déjà l’événement urbain incontournable de Montpellier.

LE PROGRAMME

15H › 17H – Rencontre professionnelle

18H › 20H – Contest skate

20H30 › 22H – Showcases

22H › 23H – Pinata x Hotel Radio

23H › 00H15 Vladimir Cauchemar

Montpellier

