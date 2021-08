Yumi Zouma Le Hasard Ludique, 24 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 20h à 23h

payant

Super ! & le Hasard Ludique vous présentent…. Yumi Zouma en concert le 24 mars 2022 !

Yumi Zouma est un groupe constitué de Charlie Ryder, Kim Pfl aum, Josh Burges. Les trois acolytes étaient colocataires en Nouvelle Zélande avant que leur maison ne soit détruite par un séisme en 2011. Les trois membres vivent désormais entre New York, Paris et la Nouvelle Zélande et ils ont composés leur premier EP via Dropbox. Deux albums plus tard, Yumi Zouma a réussi à imposer leur indie pop cotonneuse et chaleureuse, et reviennent en 2020 avec un nouvel opus Truth or Consequences !

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :Le Hasard Ludique https://www.facebook.com/events/156980016137870/ https://www.facebook.com/events/156980016137870/

Yumi Zouma