Yul & Reggie Washington

2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 EUR 15 15 Yul (Nina Simone, Soprano…) et Reggie Washington (Roy Hargrove, Steve Coleman…) présentent le fruit de leurs collaborations multiples dans un duo organique s’affranchissant des codes. Bien au-delà des limites que leurs chers groove « bass & drums » imposent, ils y déclinent l’art des rebonds percussifs afro-américains, sur fond de samples et de guitares. Les voix constituent le fil rouge intime de leurs chansons, joignant diversité des saveurs et universalité des textures. Rencontre au sommet. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

