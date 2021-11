YUL feat. NAPOLEON MADDOX La Mesón, 13 novembre 2021, Marseille.

Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. YUL feat. NAPOLEON MADDOX Samedi 13/11 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. Billetterie ici [https://www.helloasso.com/…/yul-napoleon-maddox-en](https://www.helloasso.com/…/yul-napoleon-maddox-en)… ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 YUL feat. NAPOLEON MADDOX Un concert où la transe et l’émotion seront les totems. 2 hommes, 2 parcours, 1 rencontre. Sans filtre, sans format, sans code, les 2 artistes livreront leur histoire, leur matière sonore et humaine. La création sera brute, intense, poétique et intemporelle. ▪️ YUL – batterie, machines, voix ▪️ Batteur, chanteur, producteur, YUL n’a cessé de bâtir des passerelles musicales et culturelles entre l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Nord, à travers de nombreuses collaborations (Soprano, Nina Simone, Manny Marroquin, ASA…). Médaille d’or batterie au conservatoire de Marseille, diplômé en violon classique au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il cisèle sa musique à l’extrême, aussi à l’aise dans les courants actuels que dans les profondeurs de ses racines. Découvrir→ [https://www.youtube.com/watch?v=0wa5f7QDdSs](https://www.youtube.com/watch?v=0wa5f7QDdSs)… ▪️ NAPOLEON MADDOX – voix ▪️ Rappeur, beatboxer et chanteur hip hop, Napoleon Maddox est originaire de Cincinnati. Il est le leader du groupe IsWhat?!, un collectif aux dimensions aléatoires formé en automne 1996, ayant effectué plusieurs tournées à travers les États-Unis et l’Europe, partageant la scène et élargissant son répertoire avec Antibalas, Saul Williams, KRS ONE, The Herbaliser, Tumi & the Volume. Découvrir→ [https://www.youtube.com/watch?v=lZHETYifXUg](https://www.youtube.com/watch?v=lZHETYifXUg)… Infos pratiques: ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 10€ ( + adhésion 2021 offerte) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Réservations : [https://www.helloasso.com/…/yul-napoleon-maddox-en](https://www.helloasso.com/…/yul-napoleon-maddox-en)…

