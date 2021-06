YUKSEK – GORDON ZOLA R2 Rooftop, 30 juin 2021-30 juin 2021, Marseille.

YUKSEK – GORDON ZOLA

R2 Rooftop, le mercredi 30 juin à 19:00

OPENING SAISON 2021 – AIR DE MARSEILLE ROOFTOP Sans se retourner, ne pas regretter, pensez au 30 juin recommencer ! C’est officiel, l’heure des retrouvailles a sonné. Grimpez retrouver votre liberté. Rattrapons le temps perdu et commençons les festivités avec un line-up cousu main. YUKSEK (DJ Set) DISCO & POP ELECTRONIQUE [https://soundcloud.com/yuksek](https://soundcloud.com/yuksek) Ravanelli DISCO CLUB [https://soundcloud.com/ravanellidiscoclub](https://soundcloud.com/ravanellidiscoclub) Prenez vos préventes ! ➡ shotgun.live/festivals/rooftop-x-l-organisation-30-juin PASS SANITAIRE Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigènique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks ! PASS PARKING NUMÉRIQUE IndiGo, parking des Les Terrasses du Port, et le R2 I Le Rooftop s’associent pour vous faire bénéficier des tarifs préférentiels. Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : Dès votre arrivée au R2 I Le Rooftop, faites valider votre ticket au vestiaire pour ne payer que 8€ en sortie de parking. Offre valable du mardi au samedi de 18h à 07h. Retrouvez L’organisation sur Facebook et Instagram Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



