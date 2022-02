YUKSEK à La Petite Halle de Quartier Libre Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Yuksek est de retour à la Petite Halle de Quartier Libre ! Pierre-Alexandre Busson, dit Yuksek, est un musicien de musique électronique, producteur et compositeur de musiques de film français, né en 1977 à Reims. Véritable électro libre, le musicien Yuksek est un artiste éclectique tant par la diversité de ses casquettes, à la fois musicien, producteur et compositeur de musique de film, que par son style inclassable, à la croisée des genres musicaux. contact@lebloc.co +33 6 29 33 92 41 Quartier Libre 53 Rue Vernouillet Reims

