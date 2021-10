Paris L'international île de France, Paris Yueh + Semi-Vortex + Staliar + Super-Vélo L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Quatre groupes parisiens pour une soirée découverte de la scène alternative locale ! SemiVortex* (Paris, banlieue) duo/duel = duet/dual = guitare/batterie. C’est du rock nerveux, des maths sans virgule, de la noise bien cherchée. *YuëH* (Paris, banlieues) Trio rock abrasif. Punk quantique. «Ouais, c’est de la pop», de la Schrödinger Musclor Pop. *Staliar* (Paris, banlieues) Rock de sales gosses venu de Russie. Cri lugubre poussé par un chaman nenets en transe. Un son de mineur ! Un son de forgeron ! Mets ton plus beau survêt’ Adidas, garde la crasse que t’as sur toi et viens danser ! *Super Vélo* (Paris) BMX Experimental drum&machines one man band (avec un vélo?). Si tu veux écouter, faut venir. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

