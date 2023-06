Indépendance day 43 Ranch le montana Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Indépendance day 43 Ranch le montana Yssingeaux, 1 juillet 2023 10:00, Yssingeaux. Indépendance day 43 Ranch le montana Yssingeaux 1 et 2 juillet Fête de l independance americaine 1 et 2 juillet 1 Venez feter le 4 juillet. Fete de l independance americaine. Le 1 et 2 juillet au ranch le montana 105 impasse de la promenade 43200 yssingeaux. Rassemblement de véhicules américains, jeux, concours, structure gonflable, initiation country. Decouvrez l’histoire et des Anecdotes sur les états Unis.

Concert et feux d artifice gratuit le samedi soir. Entrée 3euros (verre réutilisable offert Ranch le montana 105 impasse de la promenade Yssingeaux 43200

