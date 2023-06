Fête de la radio – Atelier radio Yssingeaux, 14 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Mercredi 14 juin, venez profiter des ateliers radios avec une visite des studios de FM43 et un enregistrement d’un bulletin météo !.

2023-06-14 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-14 18:30:00. .

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Wednesday June 14, come and enjoy our radio workshops with a visit to the FM43 studios and a recording of a weather report!

El miércoles 14 de junio, ven a disfrutar de nuestros talleres de radio, con una visita a los estudios de FM43 y la grabación de un parte meteorológico

Am Mittwoch, dem 14. Juni, können Sie die Radioworkshops mit einem Besuch der FM43-Studios und der Aufnahme eines Wetterberichts genießen!

Mise à jour le 2023-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire