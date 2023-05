Festival Coq’Licots, 2ème journée Avenue Georges Clémenceau, 14 mai 2023, Yssingeaux.

Coq’licots est une manifestation orientée vers la protection de l’environnement.

C’est le rendez-vous des initiatives locales et durables à Yssingeaux.

Tout un programme pour partir à la découverte d’alternatives économiques et écologiques.

2023-05-14 à 09:30:00

Avenue Georges Clémenceau Parc du Château Michel

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Coq’licots is an event oriented towards the protection of the environment.

It is the meeting place for local and sustainable initiatives in Yssingeaux.

A whole program to discover economic and ecological alternatives

Coq’licots es un evento orientado a la protección del medio ambiente.

Es el punto de encuentro de las iniciativas locales y sostenibles de Yssingeaux.

Todo un programa para descubrir alternativas económicas y ecológicas

Coq’licots ist eine auf den Umweltschutz ausgerichtete Veranstaltung.

Sie ist der Treffpunkt für lokale und nachhaltige Initiativen in Yssingeaux.

Ein ganzes Programm, um auf Entdeckungsreise nach wirtschaftlichen und ökologischen Alternativen zu gehen

