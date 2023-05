Conférence Famille Zéro déchet Foyer Rural, 11 mai 2023, Yssingeaux.

Le festival accueille Jérémie Pichon le « papa » de la famille presque zéro déchet.

En 2014, la famille décide de se lancer dans un défi zéro déchet. En 3 ans, de 390 kg de déchets, elle passe à 1 kg, soit un bocal par an et découvre un nouveau mode de vie..

2023-05-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-11 . .

Foyer Rural Rue Jean de Bourbon

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The festival welcomes Jérémie Pichon the « dad » of the almost zero waste family.

In 2014, the family decided to embark on a zero waste challenge. In 3 years, from 390 kg of waste, they go to 1 kg, or one jar per year and discover a new way of life.

El festival da la bienvenida a Jérémie Pichon, el « papá » de la familia Residuo Casi Nulo.

En 2014, la familia decidió embarcarse en un reto de residuos cero. En 3 años, pasaron de 390 kg de residuos a 1 kg, es decir, un tarro al año, y descubrieron una nueva forma de vida.

Das Festival begrüßt Jérémie Pichon, den « Papa » der Fast-Null-Abfall-Familie.

Im Jahr 2014 beschließt die Familie, sich einer Null-Abfall-Herausforderung zu stellen. Innerhalb von drei Jahren reduziert sie ihre Abfallmenge von 390 kg auf 1 kg, d. h. ein Glas pro Jahr, und entdeckt einen neuen Lebensstil.

