Théâtre Juliette et Roméo Théâtre municipal, 29 avril 2023, Yssingeaux.

Le sou des écoles organise une soirée Théâtre avec la troupe l’Artmençois, ensemble de saynètes pour un spectacle d’1 h 20 avec un entracte.

6 comédiens sur scène avec différents couples au restaurant. Des situations tantôt drôles, tendres, nostalgiques.

2023-04-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Théâtre municipal impasse du Théâtre

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The school fund organizes a theater evening with the Artmençois troupe, a set of sketches for a 1 hour and 20 minutes show with an intermission.

6 actors on stage with different couples in the restaurant. Situations sometimes funny, tender, nostalgic

El fondo escolar organiza una velada teatral con la compañía Artmençois, un conjunto de sketches para un espectáculo de 1 hora y 20 minutos con un intermedio.

6 actores en escena con diferentes parejas en el restaurante. Situaciones a veces divertidas, tiernas, nostálgicas..

Der Sou des écoles organisiert einen Theaterabend mit der Truppe l’Artmençois, einem Ensemble von Sketchen für eine 1 Stunde und 20 Minuten dauernde Vorstellung mit einer Pause.

6 Schauspieler auf der Bühne mit verschiedenen Paaren im Restaurant. Mal lustige, zärtliche, nostalgische Situationen

