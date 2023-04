Cirque Vérone Parking d’Antreuil, 15 avril 2023, Yssingeaux.

Un nouveau cirque en tournée : le cirque Vérone s’installe à Yssingeaux, venez en profiter avec 4 spectacles proposés.

Un grand parking est à votre disposition sur place..

2023-04-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-18 . EUR.

Parking d’Antreuil

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A new circus on tour: the Verona circus is coming to Yssingeaux, come and enjoy 4 shows.

A large parking lot is at your disposal on site.

Un nuevo circo en gira: el circo de Verona llega a Yssingeaux, venga a disfrutar de 4 espectáculos.

Un amplio aparcamiento está disponible en el sitio.

Ein neuer Zirkus auf Tournee: Der Zirkus Verona lässt sich in Yssingeaux nieder, kommen Sie und genießen Sie die 4 angebotenen Vorstellungen.

Ein großer Parkplatz steht Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire