Concert de l’Harmonie Municipale d’Yssingeaux, 25 mars 2023, Yssingeaux Yssingeaux. Concert de l’Harmonie Municipale d’Yssingeaux EUR Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire

2023-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-25 Yssingeaux

Haute-Loire Yssingeaux . EUR 8 8 L’harmonie Municipale d’Yssingeaux a le plaisir de vous convier à son concert et aura le plaisir de vous présenter son nouveau programme musical sous la direction de Camille SOUBEYROUX, la nouvelle cheffe. +33 6 95 15 37 14 Yssingeaux

