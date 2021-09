Yseult ~ Tim Dup Chapiteau-Théâtre, 23 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Chapiteau-Théâtre, le samedi 23 octobre à 20:30

Sacrée « Révélation féminine de l’année » aux dernières Victoires de la Musique, _Yseult_ est le nouveau phénomène de la scène musicale française. De sa voix puissante et unique, elle bouscule les codes et livre des textes percutants sur le racisme ou l’acceptation de soi. Surfant entre pop et ambiances planantes sur son nouvel EP **BRUT***, c’est en version piano-voix qu’elle nous éblouira à Sablé. **DISTRIBUTION** **Avec** _Yseult (chant) et Nino Vella (clavier)_ **SOUTIENS** **Production** _Believe Live_ Après deux albums réussis, _Tim Dup_ revient avec son troisième opus **La Course folle**. Concentré de soleil et de gourmandises, on y retrouve la plume accomplie, le grain de voix remarquable et le sens de la mélodie irréprochable du jeune chanteur. Teintant sa musique d’une liberté nouvelle, c’est dans une forme intimiste que vous pourrez le découvrir sur scène. **DISTRIBUTION** **Avec** _Timothée Duperray piano / chant, François Lasserre guitare / clavier Thomas Clairice basse_ **Régie** _Sabine Geoffroy / Mik Prima Ingénieur du son Florian Giffard Ingénieur lumière Valentin Rey_ **SOUTIENS** **Production** Auguri Production

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 18 € / Tarif enfant : 13 €

Une soirée, deux concerts !

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



