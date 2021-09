Yseult Théâtre de Thalie, 15 octobre 2021, Montaigu-Vendée.

Théâtre de Thalie, le vendredi 15 octobre à 20:30

**Musique** **Durée : 1h30** Yseult, 26 ans, est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Finaliste de la nouvelle star en 2013, 1ere partie d’Angèle, elle remporte en 2021 le prix de la révélation féminine des victoires de la musique. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux titres « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP « Brut ». « Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vella nous transpercent d’émotions. Aussi à l’aise en héritière bouleversante de la chanson française qu’en reine du dancehall au flow brûlant, Yseult explore et expose tout son être. Quand simplicité rime avec beauté… « Une performance éblouissante et totalement bouleversante » Virgin radio [https://www.youtube.com/channel/UCZ-kzZAgQzd5lLeEM0aqqZg](https://www.youtube.com/channel/UCZ-kzZAgQzd5lLeEM0aqqZg%5D) _Chant : Yseult Onguenet_ _Clavier : Nino Vella_ _Régisseur tournée : Mathieu « Mateo » Riousset_ _Technicienne son : Lucas Penicaud_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 32 € Réduit : 26 € Abonné adulte : 25 € Abonné jeune : 21 €

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



