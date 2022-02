YSEULT La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

YSEULT La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 1 avril 2022, Châteaurenard. YSEULT

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le vendredi 1 avril à 20:00

Mise en vente prochainement. ► YSEULT : Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous a bouleversé avec ses singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT. Sur scène, Yseult nous emmène dans une création contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité, à découvrir à la Salle de l’Etoile et en tournée. Lien : [https://fr-fr.facebook.com/YseultOfficiel](https://fr-fr.facebook.com/YseultOfficiel) ► 1ière partie ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : Salle en configuration assis ► En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 22€ \ Fosse Assis : 19€ ► Sur place : Balcon : 25€ / Fosse : 22€.

22 / 19€ en pré-vente – 25 / 22€ sur place

♫♫♫ La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Adresse 13160 Chateaurenard Ville Châteaurenard lieuville La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

YSEULT La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 2022-04-01 was last modified: by YSEULT La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 1 avril 2022 Châteaurenard La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhône