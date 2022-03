Yseult + Fils Cara Saint-Malo, 22 avril 2022, Saint-Malo.

Yseult + Fils Cara La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-04-22 – 2022-04-22 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

YSEULT [Chanson / France]

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous a bouleversé avec ses singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT.

Sur scène, Yseult nous emmène dans une création contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité, à découvrir à La Nouvelle Vague de Saint-Malo le 22 avril 2022.

FILS CARA [Chanson / France]

C’est avec la ferveur d’un ouragan que Fils Cara démarre cette nouvelle tournée, dans l’espoir d’y trouver le soleil après la tempête. Après avoir écumé les salles de concert partout en France et joué dans des festivals prestigieux (We Love Green, Les FrancoFolies de La Rochelle, Rock en Seine) le jeune ouvrier de Saint-Étienne s’est consacré à la recherche intense de nouvelles sonorités.

Un live de « grunge solaire », de musique pop au goût de citron, de textes sur sa génération, et d’instruments du futur.

Sur scène accompagné par Francis au clavier, le soleil inonde les falaises du langage de Fils Cara.

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

