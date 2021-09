Yseult Cherbourg-en-Cotentin, 29 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Yseult 2021-09-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-29 00:00:00 00:00:00 Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin Manche

Autrice-compositrice-interprète et mannequin française, lauréate de la Victoire Révélation féminine 2021.

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de Corps, elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles Bad Boy et Indélébile, premiers extraits de son EP BRUT qu’elle produit en toute indépendance via son propre label.

Brut, tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vella nous transpercent d’émotions, les sons organiques mélangés aux synthétiseurs apportent une touche psychédélique à la variété française.

Sa vulnérabilité est sa force.

Elle se livre sans filtre et montre le chemin, ouvre une voie aux personnes qui lui ressemblent. Elle est à elle seule un hymne à la réalisation de soi, une ode au sexe et au plaisir féminin.

Yseult est une artiste libre, Yseult est une femme libre et engagée.

Yseult nous fait nous sentir en vie !

Autrice-compositrice-interprète et mannequin française, lauréate de la Victoire Révélation féminine 2021.

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de Corps, elle nous bouleverse avec ses…

+33 2 33 88 55 55

Autrice-compositrice-interprète et mannequin française, lauréate de la Victoire Révélation féminine 2021.

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de Corps, elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles Bad Boy et Indélébile, premiers extraits de son EP BRUT qu’elle produit en toute indépendance via son propre label.

Brut, tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vella nous transpercent d’émotions, les sons organiques mélangés aux synthétiseurs apportent une touche psychédélique à la variété française.

Sa vulnérabilité est sa force.

Elle se livre sans filtre et montre le chemin, ouvre une voie aux personnes qui lui ressemblent. Elle est à elle seule un hymne à la réalisation de soi, une ode au sexe et au plaisir féminin.

Yseult est une artiste libre, Yseult est une femme libre et engagée.

Yseult nous fait nous sentir en vie !

dernière mise à jour : 2021-09-24 par OT Cotentin