Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous a bouleversé avec ses singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT. Sur scène, Yseult nous emmène dans une création contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité, à découvrir à la Salle de l’Etoile et en tournée.

Concert Yseult au Théâtre Pécout.

