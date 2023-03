Ysée & la traversée du monde pointu LE COMPTOIR, 19 mars 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

Conte fantasmagorique, musical et dessiné

Tout public à partir de 7 ans

Spectacle en cours de création

“Une journée froide et brumeuse d’octobre, un train déraille. La petite Ysée joue dans le grenier quand elle apprend que sa mère est dans ce train. Bouleversée, Ysée utilise la pensée magique pour essayer de sauver sa mère. S’ouvre alors à elle un monde fantasmagorique et drôle où vont se succéder des épreuves qui vont l’amener à se transformer.” Fanny, Thomas et Viryane nous invitent dans un monde intime et universel. Un conte où, telle Tatsuki dans Mon voisin Totoro de Miyazaki, Ysée vit une aventure extraordinaire. Dès lors, nous traverserons avec eux ses épreuves au cœur d’une atmosphère musicale où se mêlent sons concrets, instruments électroniques et percussifs, voix et chansons. Et ce monde fantasmagorique bat au rythme des dessins, sorte de lent diaporama qui entrouvre un peu plus encore la porte de l’imaginaire. Avec :

Fanny CHARMONT (chant, clavier, pads)

Thomas BROSSET (images)

Viryane SAY (chant, pads)

