YSÉE ET LA TRAVERSÉE DU MONDE POINTU L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, mercredi 24 janvier 2024.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 24 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

.Tout public. payant Tarif unique : 4 EUR

Un conte fantasmagorique, musical

Dessins de Fanny Charmont, Viryane Say, et Thomas Brosset

Une journée froide et brumeuse d’octobre, un train déraille. La petite Ysée joue dans le grenier quand elle apprend que sa mère est dans ce train. Bouleversée, Ysée utilise la pensée magique pour essayer de sauver sa mère.

S’ouvre alors à elle un monde fantasmagorique et drôle où vont se succéder des épreuves qui vont l’amener à se transformer.

On découvre un guide étrange et un monde pointu peuplé d’êtres baveux, râpeux, électriques ou velus, qui sentent le poisson, les feuilles mortes, le vinaigre, le compost et l’essence.

Dès 7 ans

Durée : 45 minutes

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/spectacles-jeune-public/ysée-et-la-traversée-du-monde-pointu-tout-public-scolaire/ https://lodeonscenejrc.soticket.net/seances/12/ysée-et-le-monde-pointu

YSÉE ET LA TRAVERSÉE DU MONDE POINTU