Quand la Nacre d'Ormeau sublime le Trégorrois

Tréguier

Quand la Nacre d’Ormeau sublime le Trégorrois Ys Paris Artisans d’Art Nacriers, 1 avril 2023, Tréguier. Quand la Nacre d’Ormeau sublime le Trégorrois 1 et 2 avril Ys Paris Artisans d’Art Nacriers Les 2 Artisans d’Art Nacriers de Tréguier recommandées par la Michelangelo Foundation pour Homo Faber Guide, travaillant exclusivement la nacre de la coquille des ormeaux bretons, présentent le métier de Nacrier Savoir-Faire de la coquille à la matière précieuse

Nacre d’Ormeau une matière unique

Créations de la conception à la fabrication

Sublimer le quotidien Mise en lumière d’un métier rare et d’une matière première locale unique

Evénement ouvert au public exclusivement sur rendez-vous

Découverte de l’atelier par petits groupes Ys Paris Artisans d’Art Nacriers 2 rue Colvestre 22220 TREGUIER Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0649263592 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ysparis.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/YsParisBZH/?locale=fr_FR »}, {« type »: « link », « value »: « http://ysparis.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Nacrier Nacriers Ys Paris

