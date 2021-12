Ys Clohars-Carnoët, 27 février 2022, Clohars-Carnoët.

Ys Salle des fêtes Rue Pierre Tal Coat Clohars-Carnoët

2022-02-27 17:00:00 – 2022-02-27 17:45:00 Salle des fêtes Rue Pierre Tal Coat

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

5OO ans apre`s Je´sus-Christ, la chre´tiente´ s’enracine en terre de Bretagne.

Avec une rigueur toute scientifique et un jeu burlesque et de´cale´, Mr Jean et Mme Jeanne font revivre pour vous le roi Gradlon et sa de´funte e´pouse Malgwen, Dahud, l’e´ve^que Corentin et le moine Gue´nole´ sans oublier le cheval Morvac’h qui galope sur les flots.

mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90

Salle des fêtes Rue Pierre Tal Coat Clohars-Carnoët

