RDV Plein Air – BALADE THEÂTRALISÉE À YPORT Devant l’Office de Tourisme d’Yport, 25 avril 2023, Yport.

Partez pour une visite théâtralisée d’Yport.

Plongez au cœur de l’Histoire et des patrimoines avec Touches d’Histoire, spécialiste de la médiation culturelle. Un personnage haut en couleur vous emmène à la rencontre des éléments de patrimoine et s’intéressera à l’histoire de cet ancien petit village de pêcheurs devenu une incroyable cité balnéaire attirant de nombreux artistes.

Le ton se veut léger, les anecdotes et l’humour se mêlent aux contenus historiques pour une visite dynamique, accessible et conviviale.

Conditions de l’évènement :

– Durée 1h

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme d’Yport.

– Nombre minimum de participants : 10, en dessous à la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Le prix comprend la balade théâtralisée.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Yport (commune située à 7km de Fécamp)..

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

Devant l’Office de Tourisme d’Yport Rue Alfred Nunès

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie



?? Leave for a theatrical visit of Yport.

Dive into the heart of history and heritage with Touches d’Histoire, specialist in cultural mediation. A colorful character will take you to meet the elements of heritage and will be interested in the history of this former small fishermen’s village which became an incredible seaside town attracting many artists.

The tone is light, anecdotes and humor are mixed with historical content for a dynamic, accessible and friendly visit.

Conditions of the event :

– Duration 1 hour

– Meeting point in front of the Tourist Office of Yport.

– Minimum number of participants: 10, below to the stroll will not be able to take place.

– Provide suitable shoes.

– The price includes the theatrical stroll.

– The price does not include transportation to Yport (7km from Fécamp).

?? Visita teatralizada a Yport.

Sumérjase en el corazón de la historia y el patrimonio con Touches d’Histoire, especialistas en mediación cultural. Un pintoresco personaje le llevará a conocer los elementos del patrimonio y se interesará por la historia de este antiguo pueblecito de pescadores que se convirtió en una increíble ciudad costera que atrae a numerosos artistas.

El tono es ligero, las anécdotas y el humor se mezclan con el contenido histórico para una visita dinámica, accesible y amable.

Condiciones del evento :

– Duración 1 hora

– Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Yport.

– Número mínimo de participantes: 10, por debajo de este número no se realizará la visita.

– Se ruega llevar calzado adecuado.

– El precio incluye el paseo teatralizado.

– El precio no incluye el transporte hasta Yport (a 7 km de Fécamp).

?? Machen Sie sich auf den Weg zu einer theatralischen Tour durch Yport.

Tauchen Sie mit Touches d’Histoire, einem Spezialisten für Kulturvermittlung, in die Geschichte und das Kulturerbe ein. Eine farbenfrohe Figur führt Sie zu den Elementen des Kulturerbes und erläutert die Geschichte des ehemaligen kleinen Fischerdorfes, das sich zu einem unglaublichen Badeort entwickelt hat, der viele Künstler anzieht.

Der Ton ist leicht, Anekdoten und Humor vermischen sich mit historischen Inhalten und sorgen für einen dynamischen, zugänglichen und geselligen Besuch.

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 1 Std

– Treffpunkt vor dem Office de Tourisme von Yport.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 10, darunter kann der Spaziergang nicht stattfinden.

– Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

– Der Preis beinhaltet die theatralische Wanderung.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport nach Yport (7 km von Fécamp entfernt).

