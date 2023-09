Yoyaku La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Yoyaku La Machine du Moulin Rouge Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Yoyaku est de retour à La Machine du Moulin Rouge ! Yoyaku est de retour à la Machine du Moulin Rouge le vendredi 6 octobre. Pour l’occasion, nous vous avons concocté un plateau all stars: le Central vibrera au son de la reine Sonja Moonear et du duo O.BEE & Tomas Station, connus pour leurs sets à l’énergie contagieuse. Dans la Chaufferie, c’est Aline Brooklyn, Louison et Maria Tôn qui s’occuperont de vous faire danser. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/yoyaku-3/ https://link.dice.fm/h7c6aed246fd

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

