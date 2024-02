Yoyaku à la Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Yoyaku revient faire vibrer les murs de la Machine du Moulin Rouge le vendredi 9 février 2024 !

Pour l’occasion, Satoshi Tomiie, légende de la scène électronique, présentera un des nouveaux lives dont il a le secret.

A ses côtés, Brawther et Woddd s’associent pour un B2B inédit! Brawther, réputé pour sa deep house chaleureuse, et Woddd, disquaire chez Yoyaku et digger invétéré, promettent de nous transporter très loin dans un voyage riche en nuances et en surprises.

Pour clôturer ce lineup, la talentueuse DJ parisienne Wendy nous promet un set inoubliable, grâce à sa sélection pointue et son énergie contagieuse!

Côté Chaufferie, la team Imagine Family et ses représentants Aline Umber, Maxime DB & Krol seront présents pour du groove all night long.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/yoyaku-4/ https://fb.me/e/46AjvnheD https://fb.me/e/46AjvnheD https://link.dice.fm/yoyaku-fev24

