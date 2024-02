YOWL en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

Les Londoniens YOWL viendront au Supersonic Records vous conter leurs récits indie menaçants, oscillant entre proto-punk intense et ballades souffrantes !

Supersonic Records & Take Me Out présentent…

YOWL en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/te7746778696

YOWL

(Indie rock / Post-punk – Londres, UK)

Tel un Shane MacGowan lucide à la tête d’un groupe de musique de salon, YOWL est une formation de 5 personnes basée dans le sud de Londres, composée de conteurs indie menaçants, oscillant entre un proto-punk intense et des ballades souffrantes.

Le groupe a été soutenu par DIY, NME, Radio 1, 6Music, Apple Music’s Beats 1, CLASH et plus encore, et a joué dans des festivals et des showcases à travers l’Europe, y compris Pitchfork Avant-Garde, London Calling à Amsterdam et All Points East.

Créé en 2016, le groupe a présenté son manifeste sur l’EP ‘Before the Sleep Sets In’, qui démontrait une puissante capacité à canaliser la frustration de la vie en ville dans un mélange d’indie sordide et de post-punk. Le groupe a été nommé dans le DIY’s ‘Class Of 2019’, a été soutenu par NME, Loud & Quiet, BBC Radio 6Music et a joué aux côtés de IDLES et LICE.

YOWL est composé de Gabriel Byrde (chant), Mike Wride (guitare), Billy Morris (basse), James Beck (guitare) et Tom Flynn (batterie).

ÉCOUTER

https://yowl.bandcamp.com/

REGARDER

https://t.ly/4vEZ_

AIMER

https://www.instagram.com/yowlmusic/

Mercredi 15 Mai 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 13€ / 16€ sur place

Ouverture de la billetterie le Vendredi 16 Février à 11h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1ITtFUYl2

