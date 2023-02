YOUV DEE WAREHOUSE, 6 avril 2023, NANTES.

YOUV DEE WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Après avoir sorti en Février 2021 son premier album « La vie de Luxe » sur lequel on pouvait déjà entrevoir un penchant pour le rock, concrétisé avec les 6 nouveaux titres que composaient la réédition « Dark Edition » dévoilée en octobre dernier, Youv Dee poursuis aujourd’hui sa mutation avec un nouveau single au nom aussi efficace qu’explicite « Rock’n’Roll ». « Je ne peux pas revenir en arrière, tout recommencer, je ne suis plus le même », c’est ce que chante Youv Dee dans ce nouveau titre, comme un double message pour répondre une bonne fois pour toutes aux critiques que son évolution musicale a pu susciter au cours des derniers mois, et la complexité de ses relations humaines . Fer de lance en France de cette nouvelle scène qui a pour but de faire revivre le rock et de casser les frontières des genres, Youv Dee refuse de rester figé dans des codes qui ne lui correspondent plus et assume ici totalement des sonorités ainsi qu’une esthétique pop punk avec laquelle il s’amuse : « Perfecto, clope au bec, cheveux longs, rock’n’roll ! ». Habillé par Jean-Paul Gaultier pour le clip, il ose un look très glam avec kilt et maquillage, mettant ainsi une fois encore en avant ce message de tolérance et d’acceptation de soi, un thème qu’il aborde souvent et qui résonne chez beaucoup de ses fans. Youv Dee prouve à chaque nouvelle sortie qu’il est un artiste en quête d’évolution, de liberté artistique et qui ne se fixe aucune limite. Youv Dee

WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

