Youv Dee + Josué [DATE REPORTEE AU 26 MARS] La CLEF, 28 janvier 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Youv Dee + Josué [DATE REPORTEE AU 26 MARS]

La CLEF, le vendredi 28 janvier à 20:30

**En accord avec les équipes des artistes, nous avons pris la décision de reporter le concert de Youv Dee + Josué initialement prévu le 28 janvier 2022. En effet, les décisions gouvernementales d’hier entraînent la prolongation de 4 semaines des restrictions liées à la crise sanitaire (concerts en assis, pas de bar).** **Les billets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date. Les remboursements sont possibles en envoyant un mail à cette adresse :** [**[production@laclef.asso.fr](mailto:production@laclef.asso.fr)**](mailto:production@laclef.asso.fr)**.** Né en 96 dans le 95, **Youv Dee** est bercé par la Pop Culture et la littérature depuis son enfance (mangas, dessins-animés, philosophie…), jusqu’à ses premières explorations rap et la rencontre à Paris avec ses acolytes de l’Ordre du Périph avec lesquels il rencontrera un vif succès dans l’hexagone. Après 2 projets de groupes et 3 projets solos entre 2017 et 2018, Youv Dee a pu goûter à l’ambiance créative des studios et au plaisir électrique de la scène. Il revient avec son premier album « La vie de Luxe ». Un projet plus introspectif et plus diversifié que tout ce qu’il a pu proposer jusqu’à présent dans lequel il parvient à enchainer avec une aisance déconcertante des titres passant du punk à roulettes à l’émo- rap ou au trap-métal, des sonorités afros aux rifs bruts de guitares. [www.facebook.com/MonkeyDYouv](http://www.facebook.com/MonkeyDYouv) [[https://youtu.be/7NtlG0JGLd8](https://youtu.be/7NtlG0JGLd8)](https://youtu.be/7NtlG0JGLd8) Les influences de **Josué** vont de Kanye West à A$AP Rocky en passant par Playboi Carti : ancré dans son époque, à la fois cowboy urbain et rider des grands espaces. En 2018, le rappeur de 23 ans et du 77 a sorti un 1er EP (« Amen ») aux rimes complexes et à la forme musicale très ouverte : des sonorités et des styles différents mettant en valeur sa large palette artistique. Accompagné d’un vidéaste pour la plupart de ses prestations scéniques, ses clips (« Mouvement », « Cowboy » , « High »…) déclinent une identité visuelle très forte. Josué vient de dévoiler « Béni », une mosaïque de 13 morceaux dans laquelle il déploie l’immensité de ses aspirations musicales. [www.facebook.com/Josueestbeni](http://www.facebook.com/Josueestbeni) [[https://youtu.be/qS7aTCucTOk](https://youtu.be/qS7aTCucTOk)](https://youtu.be/qS7aTCucTOk)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

Après son aventure avec l’Ordre du Périph, Youv Dee continue en solo, riche d’un rap hybride et expérimental.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T23:30:00