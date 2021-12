Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône YOUV DEE + DIRLO 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

YOUV DEE + DIRLO

6Mic, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

6Mic, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

**Youv Dee** Après s’être illustré avec le collectif parisien l’Ordre du Périph, après trois projets solos qui lui ont permis de s’imposer comme l’un des meilleurs rookies de la scène rap francophone, Youv Dee a pris le temps de travailler son tout premier album. « La vie de luxe » est une invitation au voyage, à la curiosité et aux découvertes musicales. **Dirlo** Insolent pardonné, Dirlo est un fin rimeur qui aime se lancer sur n’importe quels types de prod. La force de ses textes repose sans aucun doute sur les images qu’il utilise. Outre les punchlines assassines, on retient bien souvent des détails de nos vies quotidiennes. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/31WO1xf](https://bit.ly/31WO1xf) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente — 17 / 14€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:30:00

